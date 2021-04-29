شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب .. بن شرقي يتعادل للأبيض من ركلة جزاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي الزمالك في معادلة النتيجة سريعًا مع ضيفه المقاولون بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف سجله محمد سمير للذئاب من ركلة جزاء.

واستطاع الزمالك الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 28 من الشوط الأول، لصالح المهاجم المغربي حميد أحداد بعد تعرضه لتدخل قوي من فاروقا نور الدين داخل منطقة الجزاء.

ونفذ المغربي أشرف بن شرقي ركلة الجزاء بنجاح إذ وضعها بهدوء على يمين محمود أبو السعود الذي لم يحرك ساكنًا لتسكن الكرة شباكه في الدقيقة 29.