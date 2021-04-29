اخبار الرياضه

مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب .. بن شرقي يتعادل للأبيض من ركلة جزاء (فيديو)

0 نشر
أحمد حمدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب .. بن شرقي يتعادل للأبيض من ركلة جزاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي الزمالك في معادلة النتيجة سريعًا مع ضيفه المقاولون بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف سجله محمد سمير للذئاب من ركلة جزاء.

واستطاع الزمالك الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 28 من الشوط الأول، لصالح المهاجم المغربي حميد أحداد بعد تعرضه لتدخل قوي من فاروقا نور الدين داخل منطقة الجزاء.

ونفذ المغربي أشرف بن شرقي ركلة الجزاء بنجاح إذ وضعها بهدوء على يمين محمود أبو السعود الذي لم يحرك ساكنًا لتسكن الكرة شباكه في الدقيقة 29.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا