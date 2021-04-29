شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر مباراة الزمالك والمقاولون .. الذئاب يتقدمون بالهدف الأول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي المقاولون العرب بالهدف الأول على مستضيفه نادي الزمالك في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول للمقاولون من ركلة جزاء حصل عليها عبدالله ياسين بعد تعرضه للعرقلة من الثنائي محمد عبدالغني وطارق حامد داخل منطقة جزاء الفارس الأبيض في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 23، نجح محمد سمير في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف بعدما وضع الكرة على يسار الحارس محمود جنش الذي قفز عكس اتجاهها لتسكن التسديدة شباكه.