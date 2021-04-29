شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: الزمالك عاوز «يطفش» عواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن نادي الزمالك سوف يستغنى عن محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في نهاية الموسم الجاري.

وقال صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «الزمالك عاوز يطفش محمد عواد، لأنه يحصل على مقابل مالي كبير، ولا يستفيد النادي من خدماته الفنية».

وأضاف: «عواد سيرحل عن الزمالك في نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد المشاكل التي أثارها في الفترة الأخيرة»، موضحًا: «من الصعب أن يرحل أي من الثنائي أبوجبل وجنش عن النادي الأبيض في الفترة المقبلة».

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الزمالك، استبعد محمد عواد من مباراة المقاولون، بسبب عدم التزام الحارس في الفترة الماضية.