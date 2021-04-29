شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: مدافع المقاولون «معندوش فكرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، البوركيني فاروقا نور الدين، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «فاروقا نور الدين، مدافع معندوش فكرة، ولا أعلم سر إصرار عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون، على الدفع به في التشكيل الأساسي، على الرغم من أنه السبب في خسارة الفريق في العديد من المباريات هذا الموسم».

وأضاف: «فاروقا هو أقل مدافع لعب لنادي المقاولون خلال السنوات الماضية، ويجب الاستغناء عنه على الفور».

ويواجه المقاولون العرب نادي الزمالك، مساء الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز.