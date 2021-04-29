شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر مباراة الزمالك والمقاولون .. الشوط الثاني (لحظة بلحظة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف “أوباما” – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد

تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود

الدفاع: باسم على- فاروقا نور الدين- محمد سمير- حسن الشامي

الوسط: محمد مجلي- يوسف الجوهري- عبدالله ياسين- كريم مصطفى

الهجوم: محمد رزق- لويس إدوارد

أهم أحداث المباراة

انطلاق أحداث الشوط الأول

د16. سيطرة زملكاوية على الكرة دون خطورة حقيقية على مرمى المقاولون العرب

د22. ضربة جزاء للمقاولون العرب بعد تدخل من محمد عبدالغني وطارق حامد ضد عبدالله ياسين

د.23. جوووووول محمد سمير يسجل الهدف الأول للمقاولون العرب من ركلة جزاء

شاهد هدف محمد سمير في شباك الزمالك

د28. ضربة جزاء للزمالك بعد تدخل قوي من فاروقا على حميد أحداد

د29. جوووووول أشرف بن شرقي يسجل هدف التعادل لنادي الزمالك من ركلة جزاء

شاهد هدف بن شرقي في شباك المقاولون العرب

د36. اختراق رائع من عبدالله جمعة لمنطقة جزاء المقاولون بعد هجمة مرتدة سريعة إلا أنه يسدد الكرة بجانب القائم الأيمن لأبو السعود

د42. تسديدة رائعة من أشرف بن شرقي تمر بجوار القائم الأيمن لأبو السعود بسنتيمترات وترتطم بالقائم الخارجي

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

انطلاق الشوط الثاني

د49. جووووووول الهدف الثاني لنادي الزمالك عن طريق أشرف بن شرقي.. عرضية من المثلوثي وخروج خاطيء من أبوالسعود ليتابع بن شرقي الكرة برأسية رائعة في الشباك

شاهد هدف بن شرقي الثاني في شباك المقاولون العرب

د65. المقاولون يضغط بحثًا عن تسجيل التعادل وعماد النحاس يدفع بأحمد الشيمي وعمر فتحي بدلًا من يوسف الجوهري وكريم مصطفى

د69. دخول حازم إمام وشيكابالا بدلًا من المثلوثي وأوباما في الزمالك

د79. تسديدة قوية من الشيمي ترتطم بمدافع الزمالك وتخرج ركنية تنفذ ويخرجها جنش بصعوبة من تحت العارضة إلى ركنية جديدة

د80. جووووووول هدف التعادل للمقاولون العرب عن طريق عبدالله ياسين الذي يستغل كرة مرتدة من جنش ليسدد مباشرة في شباك الزمالك

نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بين الزمالك والمقاولون العرب