لعنة الاصابات تضرب روما امام مان يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

ضربت لعنة الإصابات فريق روما الإيطالي خلال مباراة مانشستر يونايتد ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



واشتكى باو لوبيز حارس مرمى روما من إصابة قوية في منطقة الكتف ولم يتمكن من الاستمرار وخرج في الدقيقة 27 وشارك بدلا منه أنطونيو ميرانتي.

وطلب ليوناردو سبيناتزولا الخروج عقب تعرضه لإصابة عضلية قوية ودخل بدلاً منه برونو بيريز.

وجوردان فيريتو كان قد خرج في الدقيقة 5 من بداية اللقاء ايضاً عقب إصابته في الفخذ الأيمن واستبدل بزميله غونزالو فيلار.

يذكر ان باولو فونسيكا المدير الفني للفريق الإيطالي اجرى ثلاثة تبديلات اضطرارية أثناء الشوط الأول من اللقاء.