انجاز تاريخي لـ بيليغريني في الدوري الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

تمكن نجم نادي روما الايطالي ​لورينزو بيليغريني​ من تحقيق رقماً مميزاً له برفقة كتيبة الذئاب في ​الدوري الأوروبي لكرة القدم​، وذلك خلال مواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي المسابقة.



وخطف بيليغريني الهدف الأول لروما من ضربة جزاء في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات ان اللاعب اصبح أول لاعب خط وسط إيطالي يسجل 3 أهداف على الأقل في موسم واحد من الدوري الاوروبي، وذلك بعد زميله الحالي برايان كريستانتي في موسم 2017 - 2018 عندما كان مع اتالانتا.