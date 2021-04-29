فيريتو يترك لقاء روما ومان يونايتد مصابا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

تلقى باولو فونسيكا المدير الفني لنادي روما الايطالي ضربة موجعة مبكرة في مباراة مانشستر يونايتد ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي على ملعب الاولد ترافورد.



وتعرض نجم خط وسط الفريق جوردان ​فيريتو​ لإصابة قوية في وقت مبكر من بداية المباراة في منطقة الفخذ الأيمن.

ولم يتمكن اللاعب السابق لنادي فيورنتينا الايطالي من استكمال المباراة وخرج في الدقيقة 5 وشارك بدلاً منه غونزالو فيلار.

من المقرر أن يخضع فيرتو للفحص الطبي لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.