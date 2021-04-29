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رودجرز يتحدث عن مواجهة ساوثامبتون

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رودجرز يتحدث عن مواجهة ساوثامبتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

تحدث مدرب فريق ​ليستر سيتي​ الانكليزي ​بريندان رودجرز​ عن المواجهة التي ستجمع فريقه امام فريق ​ساوثامبتون​، وذلك ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز.

وفي حديث له، قال رودجرز: "لن أتحدث عن التأهل لدوري الأبطال مطلقا في الفترة الحالية، نحن فقط نستعد لكل مباراة وننتهي بأعلى مستوى ممكن".

وأضاف: "لا يمكننا التحكم فيما تقدمه الفرق الأخرى في المباريات، يمكننا فقط النظر لأنفسنا، بالنسبة لنا، ينبغي أن ننهي الدوري بأعلى مستوى ممكن".

واختتم: "بغض النظر عن مركزنا، لكن سيكون من المؤسف عدم تمكننا من بلوغ دوري الأبطال".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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