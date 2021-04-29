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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رودجرز يتحدث عن مواجهة ساوثامبتون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021
تحدث مدرب فريق ليستر سيتي الانكليزي بريندان رودجرز عن المواجهة التي ستجمع فريقه امام فريق ساوثامبتون، وذلك ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز.
وفي حديث له، قال رودجرز: "لن أتحدث عن التأهل لدوري الأبطال مطلقا في الفترة الحالية، نحن فقط نستعد لكل مباراة وننتهي بأعلى مستوى ممكن".
وأضاف: "لا يمكننا التحكم فيما تقدمه الفرق الأخرى في المباريات، يمكننا فقط النظر لأنفسنا، بالنسبة لنا، ينبغي أن ننهي الدوري بأعلى مستوى ممكن".
واختتم: "بغض النظر عن مركزنا، لكن سيكون من المؤسف عدم تمكننا من بلوغ دوري الأبطال".