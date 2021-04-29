الدوري التركي: فنربخشة يكتفي بالتعادل امام الانيا سبور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

اهدر نادي ​فنربخشة​ نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب ​الدوري التركي​ بعد تعادله من دون أهداف مع مضيفه ألانيا سبور في المرحلة 38 للمسابقة.



وفي باقي مباريات المرحلة فاز إسطنبول باشاك شهير 2-1 على مضيفه إيرزوروم سبور وسيفاس على ضيفه يني ملطية سبور 1-0 وغازي عنتاب على مضيفه أنقرة جوجو بالنتيجة ذاتها.

وبقي فنربخشه في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 5 نقاط خلف بشكتاش المتصدر قبل 4 مراحل على نهاية المسابقة ورفع ألانيا سبور رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس.