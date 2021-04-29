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الدوري التركي: فنربخشة يكتفي بالتعادل امام الانيا سبور

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

اهدر نادي ​فنربخشة​ نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب ​الدوري التركي​ بعد تعادله من دون أهداف مع مضيفه ألانيا سبور في المرحلة 38 للمسابقة.

وفي باقي مباريات المرحلة فاز إسطنبول باشاك شهير 2-1 على مضيفه إيرزوروم سبور وسيفاس على ضيفه يني ملطية سبور 1-0 وغازي عنتاب على مضيفه أنقرة جوجو بالنتيجة ذاتها.

وبقي فنربخشه في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 5 نقاط خلف بشكتاش المتصدر قبل 4 مراحل على نهاية المسابقة ورفع ألانيا سبور رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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