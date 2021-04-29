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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري التركي: فنربخشة يكتفي بالتعادل امام الانيا سبور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021
اهدر نادي فنربخشة نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري التركي بعد تعادله من دون أهداف مع مضيفه ألانيا سبور في المرحلة 38 للمسابقة.
وفي باقي مباريات المرحلة فاز إسطنبول باشاك شهير 2-1 على مضيفه إيرزوروم سبور وسيفاس على ضيفه يني ملطية سبور 1-0 وغازي عنتاب على مضيفه أنقرة جوجو بالنتيجة ذاتها.
وبقي فنربخشه في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 5 نقاط خلف بشكتاش المتصدر قبل 4 مراحل على نهاية المسابقة ورفع ألانيا سبور رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس.