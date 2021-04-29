دوري ابطال اسيا: النصر السعودي يخطف صدارة مجموعته بفوزٍ ثمينٍ على السد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة لبطولة ​دوري ابطال اسيا​ لكرة القدم، حقق فريق ​النصر​ السعودي فوزاً مهماً في المباراة التي جمعته امام نظيره السد القطري، وانتهت هذه المواجهة بواقع 2 – 1.



تمكن فريق الضيوف من افتتاح التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب عبد الرزاق حمد الله لتشتعل اجواء اللقاء بين الفريقين، وفي منتصف فعاليات الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة 75 تمكن فريق الضيوف من تعزيز النتيجة من خلال احراز اللاعب عبد الاله علي العمري الهدف الثاني، وقبل انتهاء هذا اللقاء سجل سانتي كازورلا الهدف الوحيد للسد.

وفي مباراة اخرى، حقق فريق ​الوحدات​ الاردني فوزاً صعباً على ضيفه فولاد خوزستان الايراني وبواقع 1 – 0.

وبهذا الفوز خطف فريق النصر صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما تجمد رصيد السد عند 10 نقاط ليعبرا الى الدور المقبل لهذه البطولة.