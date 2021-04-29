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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوردي البا: علينا الفوز بجميع المباريات المتبقية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021
عبر الدولي الإسباني جوردي ألبا ظهير أيسر فريق برشلونة عن حزنه الكبير بعد خسارة فريقه أمام ضيفه غرناطة ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الإسباني.
وقال ألبا عقب نهاية المباراة :"تلقينا ضربة قوية للغاية من فرصتين فقط سجلوا هدفين في بعض المباريات كان علينا ان نحسمها مبكرا".
"وأضاف :"الآن علينا أن نحاول الفوز في جميع المباريات الخمس المتبقية والانتظار".
وتابع :"إذا فزنا في جميع المباريات الخمس فلدينا العديد من الخيارات للفوز باللقب".
يذكر ان البرشا بهذه الخسارة توقف رصيده عند 71 نقطة في المركز الثالث.