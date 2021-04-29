جوردي البا: علينا الفوز بجميع المباريات المتبقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

عبر الدولي الإسباني جوردي ألبا ظهير أيسر فريق برشلونة عن حزنه الكبير بعد خسارة فريقه أمام ضيفه ​غرناطة​ ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الإسباني.



وقال ألبا عقب نهاية المباراة :"تلقينا ضربة قوية للغاية من فرصتين فقط سجلوا هدفين في بعض المباريات كان علينا ان نحسمها مبكرا".

"وأضاف :"الآن علينا أن نحاول الفوز في جميع المباريات الخمس المتبقية والانتظار".

وتابع :"إذا فزنا في جميع المباريات الخمس فلدينا العديد من الخيارات للفوز باللقب".

يذكر ان البرشا بهذه الخسارة توقف رصيده عند 71 نقطة في المركز الثالث.