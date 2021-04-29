غرناطة يكسر النحس في الكامب نو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

تمكن فريق ​غرناطة​ من تحقيق إنجاز تاريخي له، وذلك بعد الفوز المهم الذي حققه على فريق برشلونة في معقله بالكامب نو ضمن منافسات الجولة الـ 33 من ​الدوري الإسباني لكرة القدم​.



واعلنت شبكة سكواكا للإحصائيات ان غرناطة حقق أول انتصار في تاريخه على ملعب كامب نو ضد برشلونة حيث فشل البارسا في انتزاع الـ 3 نقاط ليفوت على نفسه فرصة صدارة جدول الدوري الإسباني.

وفي 25 مباراة بين برشلونة وغرناطة على ملعب الكامب نو في الليغا، فاز البارسا في 24 سابقة وخسر لأول مرة في هذا اللقاء.