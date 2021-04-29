كومان: الخسارة مخيبة للامال والاخطاء الدفاعية كلفتنا كثيرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

تحدث الهولندي رونالد ​كومان​ مدرب برشلونة بعد خسارة فريقه على يد ​غرناطة​ بهدف مقابل هدفين في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الإسباني.



وقال كومان :"الخسارة سببها عدم التركيز الدفاعي في الهدف الأول كان يجب قطع الكرة وأيضا يجب أن نقلل المساحات".

وأضاف :"ضربة قوية نشعر بخيبة أمل علينا أن نحاول الفوز في جميع المباريات الخمس".

وزاد :"أنا لا أفهم الطرد أنا لم أهن الحكم الرابع أو أي شيء انا مندهش من الطرد ولكن اذا كان الحكم يريد أن يكون بطل الرواية إذا شكرا له سنرى ما يدونه الحكم في تقريره".

وأشار :"علينا تقبل الهزيمة إنها هزيمة قاسية جدًا لأنه كانت لدينا فرصة عظيمة للظفر بالصدارة لكن هنالك 5 مباريات متبقية وخصمونا لديهم جدول مُعقد".