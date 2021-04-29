شكرا لقرائتكم خبر عن 163 مشاركاً في التوعية الإلكترونية بنادي المدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم نادي المدام الثقافي الرياضي وضمن فعاليات المجلس الرمضاني الافتراضي بالتعاون مع برنامج شكراً لعطائك محاضرة «التوعية الإلكترونية الأمنية» قدمتها المستشارة القانونية لطيفة النعيمي وحضرها 163 شخصاً.

وأكدت لطيفة النعيمي أهمية التوعية لتجنب الجرائم الإلكترونية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً في ظل التحديات الإقليمية والانفتاح التقني الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن غياب دور الأهل بات يساهم بشكل كبير في انتشار مثل هذه الجرائم بين الشباب والمراهقين والانصياع إلى أفكار سلبية ومتطرفة.

ومن جهته، أكد سالم سلطان بن عجيل الكتبي عضو مجلس إدارة النادي على نجاح المجلس الرمضاني من خلال استقطاب قامات وطنية وأساتذة ومختصين في كافة المجالات، كما أن النادي يسعى من خلال المجلس إلى تقديم استشارات قانونية وتربوية وأسرية متنوعة ومجانية ومنح المشاركين شهادات حضور، بهدف نشر ثقافة التوعية بين أفراد المجتمع.

وكشف الكتبي أن النادي مستمر أيضاً في تقديم أنشطة رياضية متنوعة.