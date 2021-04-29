شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي: شباب الأهلي استحق درع دوري 21 سنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توج شباب الأهلي رسمياً بدرع دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بتعادله 1-1 أمام ضيفه النصر، على استاد مكتوم بن راشد في دبي، ضمن الجولة 26 والأخيرة من المسابقة.

ورفع شباب الأهلي، الذي حسم اللقب منذ نهاية الجولة الماضية، رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة، مقابل 25 لضيفه النصر صاحب المركز 11، وتوج «الفرسان» حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين رئيس اللجنة الفنية، بحضور إبراهيم عبد الملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وعيسى سبت المدير الرياضي في شباب الأهلي.

حدث استثنائي

وشهدت المباراة حدثاً استثنائياً بعدما تواجدت أمل جمال ضمن طاقم تحكيم المباراة كحكم مساعد ثان، لتصبح أول سيدة في الكرة الإماراتية تقود مباريات رجال في بطولات المحترفين.

وسبق لأمل المنتمية لعائلة رياضية، وشقيقها هو محمد جمال لاعب الجزيرة والعين السابق والحاصلة على الشارة الدولية كحكم مساعد أن أدارت مباراة للرجال ولكن في دوري الدرجة الأولى.

من جهته، هنأ عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، شباب الأهلي بالتتويج بدرع دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً للمرة الأولى، وهو الذي اعتاد على معانقة الألقاب والصعود إلى منصات التتويج خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات.

وأكد الجنيبي أن تتويج شباب الأهلي بلقب دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، يأتي في موسم استثنائي بعدما حقق الفريق الأول لقبي كأس الخليج العربي وكأس سوبر الخليج العربي، إلى جانب وجوده في موقع متقدم على لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، واستعداده لخوض نهائي كأس رئيس الدولة الذي يقام في الشهر المقبل.

منجم ذهب

واعتبر الجنيبي أن هذه المسابقة تؤكد في كل موسم أنها منجم ذهب لصقل المواهب للاعبين الذين يستعدون لمواصلة مسيرتهم الاحترافية من خلال منحهم المجال لخوض أكبر عدد من المباريات التنافسية على مدار الموسم.