ميكالي يمنح لاعبي الهلال 7 من 10

الرياض: عيسى الحكمي

منح البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الهلال السعودي، فريقه درجة 7 من 10 خلال مبارياته الخمس الماضية، في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021.

واعترف المدرب البرازيلي قبل مواجهة شباب الأهلي، الجمعة، في ختام دور المجموعات بتذبذب المستوى قبل أن يستدرك: «الأمر موجود على مستوى العالم بسبب نقص برامج الإعداد».

وعن لقاء شباب الأهلي، قال: «سندخل بقوة لأننا بحاجة للفوز عكس الخصم، نحن مستعدون جيداً ونمتلك العناصر القادرة على تحقيق النتيجة».

وحول طريقة اللعب التي ينتهجها، قال: «سنغير من طريقة اللعب في المباراة القادمة بما يتناسب مع وضعية لاعبينا». ويتقاسم الهلال صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط مع استقلول دوشنبه الطاجيكي الذي يتصدر بفارق الأهداف ويلتقي هو الآخر اجمك الأوزبكي، وفي حال فاز الهلال واستقلول سيتأهلان معاً عن المجموعة عبر بطاقتي الصدارة، وصاحب أفضل مركز ثاني.