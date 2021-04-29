شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يصمد أمام الزمالك فى شوط ركلات الجزاء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 18 في الدورى الممتاز، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، تم تسجيلهما من ضربتى جزاء، حيث سدد محمد سمير هدف تقدم المقاولون، وتعادل أشرف بن شرقى للزمالك.

جاءت أحداث الشوط سريعة مع حذر من الفريقين فى أول 10 دقائق، حيث استحوذ الزمالك على الكرة وسط حذر دفاعى من ذئاب الجبل، مع محاولات للاختراق واستغلال المساحات من خلف مدافعى الأبيض عن طريق لويس أدواردو، وطالب الزمالك باحتساب ركلة جزاء، إلا إن الحكم أشار باستكمال اللقاء.

وصلت المباراة للدقيقة 20 ولم توجد هجمة تُذكر لأى من الفريقين، لاسيما أن محاولات اختراق لاعبى المقاولون جاءت جميعها عن طريق لويس إدواردو الذى تفوق فى الكثير من المواجهات على عبد الله جمعة.

فى الدقيقة 23 احتسب إبراهيم نور الدين ضربة جزاء لصالح المقاولون العرب بعدما ارتكب طارق حامد فاول مع عبد الله ياسين داخل منطقة الجزاء، وسدد منها محمد سمير هدف التقدم لذائب الجبل.

فى الدقيقة 27 سدد أشرف بن شرقى كرة قوية مرت بجوار مرمى محمد أبو السعود وتحولت لضربة ركنية، وفى الدقيقة 28 احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الزمالك بعد الالتحام مع حميد أحداد، وسددها أشرف بن شرقى ببراعة ليتعادل للزمالك أمام المقاولون.

فى الدقيقة 42 سدد أشرف بن شرقى كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت فى الشباك من الخارج، لتخطف قلوب لاعبى المقاولون، لينتهى الشوط بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وضم تشكيل الزمالك كلاً: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: حميد أحداد.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من: في حراسة المرمى محمود أبو السعود، في الدفاع.. باسم على، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامى، في الوسط.. محمد مجلى، محمد رزق، كريم مصطفى، في الهجوم.. لويس أدواردو، يوسف الجوهرى، عبد الله ياسين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً.

فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وتعادل فى 3، وخسر مباراتين.



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