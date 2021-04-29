شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهاجم الزمالك بـ "لويس أدواردو والجوهرى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء اليوم، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 18 في الدورى.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من..

في حراسة المرمى محمود أبو السعود

في الدفاع.. باسم على، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامى

في الوسط.. محمد مجلى، محمد رزق، كريم مصطفى

في الهجوم.. لويس أدواردو، يوسف الجوهرى، عبد الله ياسين

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً.

فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وتعادل فى 3، وخسر مباراتين.

المقاولون والزمالك (1)