شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسات إنهاء أزمة كارتيرون وأسامة نبيه فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت إدارة نادي الزمالك الخلاف الدائر الأيام الماضية بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام، والذي سيطر على الأجواء داخل فريق الكرة قبل مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت الأثنين الماضي في الدوري وانتهت بفوز الزمالك برباعية مقابل هدف.

وقامت إدارة الزمالك بعقد جلسة مع أسامة نبيه تم التوصل خلالها إلى تحديد اختصاصات المدرب العام، والحديث معه بضرورة احتواء الأمور داخل الفريق، كما قامت الإدارة بعقد جلسة مع كارتيرون وتم سؤاله خلال الجلسة عن أسباب رغبته في إبعاد أسامة نبيه وهل هو لأسباب فنية، فكان رد الفرنسي بأنه يري أن أسامة نبيه يتعامل مع اللاعبين وكأنه مديرا فنيا للفريق.

ونفي كارتيرون أن تكون الأزمة فنية بينه وبين أسامة نبيه وأنه لا يستفيد من وجوده، وإنما يرغب في تحديد الأدوار والاختصاصات داخل الجهاز الفني، وبناء عليه تم إنهاء الأزمة بين الثنائي وتم إغلاق ملف الأزمة تماما داخل الفريق.

من ناحية أخرى، تسلم الفرنسي باتريس كارتيرون، جواز السفر الخاص به، قبل مباراة البنك الأهلي الماضية في الدوري الممتاز مباشرة، بناء على طلبه حيث أخطر مسئولي الزمالك برغبته في الحصول على جواز سفره قبل مباراة البنك الأهلي بـ 24 ساعة، وأكد أنه سينتهى ويجب عليه تجديده عبر السفارة الفرنسية في القاهرة، وطلب مسئولو الزمالك من المدير الفني تحديد موعد توجهه للسفارة لتجديد جواز السفر ليتوجه مندوب من النادي برفقته ويساعده في إنهاء كافة الإجراءات.

وفى اليوم التالي وأثناء تواجد كارتيرون في معسكر مباراة البنك الأهلي طلب المدرب الفرنسي للمرة الثانية الحصول على جواز السفر ولكن كان لديه إصرار كبير في هذه المرة ورفض كل محاولات تأجيل منحه جواز السفر حتى حصل عليه بالفعل، ولا يزال بحوزته حتى الآن.