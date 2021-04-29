شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب الأهلى من عملية التدوير.. تجهيز البدلاء وتألق كوكا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الأهلى الأخيرة من عمر منافسات الدورى المصرى اتباع الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى سياسة التدوير بين اللاعبين، فى ظل ضغط المباريات الشديد والغيابات الكثيرة التى ضربت صفوف الفريق الأحمر، وحرمته من جهود عدد من لاعبيه الأساسيين.

وشهدت المباريات الأخيرة للأهلى ظهور أكثر من لاعب بمستوى طيب من اللاعبين البدلاء بعد حصولهم على فرصة المشاركة فى المباريات وتقديم نفس الدور الذي كان يقوم به اللاعبين الأساسيين.

وتألق من اللاعبين البدلاء كلا من رامى ربيعة وسعد سمير وأحمد رمضان وأكرم توفيق والذين أبلوا بلاءا حسنا ونجحوا فى تعويض الغيابات الكثيرة فى صفوف الأهلى، حيث كانت المباريات الأخيرة فرصة لتجهيز اللاعبين البدلاء والاطمئنان على حالتهم الفنية.

فيما شهدت المباريات الأخيرة تألق الناشئ أحمد نبيل كوكا والذي شارك أساسيا لأكثر من مباراة وقدم مستوى مطمئن في الجبهة اليسرى رغم أنه يجيد اللعب فى مركز وسط الملعب الدفاعى.

ويعانى الأهلى من عدد من الغيابات أبرزها بدر بانون وعلي معلول ومحمود وحيد وحمدى فتحى وجونيور أجايى ومن قبلهم ياسر إبراهيم ومحمد هانى، بخلاف محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولى.