شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سمير يتقدم للمقاولون العرب فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 23.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد سمير، الهدف الأول لفريق المقاولون العرب فى مرمى الزمالك من ركلة جزاء فى الدقيقة 23 من عمر مباراة الفريقين المقامة ضمن مباريات الجولة الـ 18 في الدورى، على استاد القاهرة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : زيزو – اشرف بن شرقي – أوباما – حميد أحداد

ويجلس على دكة البدلاء أحمد نادر السيد نجل نادر السيد حارس الزمالك الأسبق، فى ظل غياب الثنائى أبوجبل لاصابته كورونا، ومحمد عواد لأسباب تأديبية من كارتيرون.

فيما بدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : باسم على - محمد سمير - فاروقا نور الدين - حسن الشامى

خط الوسط : محمد مجلى - محمد رزق - كريم مصطفى

خط الهجوم : لويس أدواردو - يوسف الجوهرى - عبد الله ياسين

يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 30 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

بينما يحتل فريق المقاولون المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة، جمعها من 18 مباراة، حيث حقق الفريق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 10 مباريات، وأحرز لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.

المقاولون والزمالك (1)