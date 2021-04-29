شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى الأهلي من ضغط المباريات بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الغضب والاستياء داخل النادي الأهلي بعد إعلان جدول بطولة الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري، وانتابت مسئولو القلعة الحمراء حالة من الدهشة جراء جدول الدوري المضغوط للفريق بشكل واضح.

وقال مصدر في الأهلي: "لا نعلم لماذا يُصر اتحاد الكرة على معاملة النادي بهذه الطريقة وضغط المباريات بهذا الشكل"، موضحاً أن الفريق يتعرض لحالة إرهاق شديدة بسبب المباريات المتتالية.

وتابع المصدر: "الأهلي سيلعب مباراة كل ثلاثة أيام لمدة شهرين، وهذا أمر يُرهق الفريق كثيراً ويُعرّضه للإصابات المتتالية، وشدد المصدر على أن الأهلي سيلعب في بطولة أفريقيا وكذلك السوبر الأفريقي ويواصل اللعب المتتالي محليا.

ونستعرض مواعيد مباريات فريق الأهلي من الجولة الـ22 وحتى نهاية المسابقة والمباريات المؤجلة:



الأسبوع الـ22: الأهلي ضد وادي دجلة يوم 18 مايو على ملعب السلام.

الأسبوع الـ23: الأهلي ضد سيراميكا يوم 25 مايو على استاد السلام.

الأسبوع الـ24: مؤجلة للمشاركة في دور الثمانية الأفريقي.

الأسبوع الـ25: مؤجلة للمشاركة في دور الثمانية الأفريقي.

الأسبوع الـ26: الأهلي ضد المقاولون العرب يوم 22 يونيو على ملعب بتروسبورت.

الأسبوع الـ27: الأهلي ضد بيراميدز يوم 5 يوليو على استاد السلام.

الأسبوع الـ28: الأهلي ضد سموحة يوم 10 أغسطس على استاد الإسكندرية.

الأسبوع الـ29: الأهلي ضد الإسماعيلي يوم 21 أغسطس على استاد الإسكندرية.

الأسبوع الـ30: الأهلي ضد إنبي يوم 24 أغسطس على استاد السلام.

الأسبوع الـ31: الأهلي ضد طلائع الجي يوم 13 سبتمبر على استاد الجيش بالسويس.

الأسبوع الـ32: الأهلي ضد المصري لم يحدد موعدها على استاد الإسكندرية.

الأسبوع الـ33: الأهلي ضد الجونة لم يتحدد موعدها على استاد خالد بشارة.

الأسبوع الـ34: الأهلي ضد أسوان لم يتحدد موعدها على استاد السلام.

الأهلي ضد أسوان مؤجلة من الأسبوع الـ17 للدوري يوم 14 أغسطس على استاد أسوان.

الأهلي ضد المقاصة مؤجلة من الأسبوع الـ18 للدوري يوم 17 أغسطس على استاد الجيش بالسويس.

الأهلي ضد الإنتاح الحربي مؤجلة من الأسبوع 24 يوم 28 أغسطس على استاد السلام.

الأهلي ضد البنك الأهلي مؤجلة من الأسبوع 25 يوم 10 سبتمبر على استاد السلام.