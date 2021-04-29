شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا ضمن مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها غداً الجمعة على استاد بتروسبورت.

وضمت القائمة: أحمد السعدني وأحمد صبحي في حراسة المرمى، وعاصم صلاح ومحمد كوفي ومحمد دبش وأمير مدحت وأسامة إبراهيم وأحمد ياسين ومحمد مصطفى ميدو وستيرلا، ومحمود السيد ومحمد حامد ومحمد فخري ومحمد المثناني ومعروف يوسف، وموسي دياوارا وكريم بامبو وأحمد ياسر، ومحمود قاعود وفادي فريد وأحمد علي وأحمد شرويدة.