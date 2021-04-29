شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية "رابيد تيست" للاعبى الاتحاد السكندرى قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو الأشلم، مدير الملف الطبى بنادى الاتحاد السكندرى، سلبيه اختبار "رابيد تيست" التى خضع لها الجهاز الفنى والطبى والإدارى وجميع اللاعبين قبل موقعة سموحة فى الدورى، والمقرر لها السبت المقبل التاسعة والنصف مساء على استاد الإسكندرية.

وكان حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد، قد عقد جلسة فيديو لمباراتى سموحة والأهلى التى حصل سموحة فيها على الثلاث نقاط، وقام بشرح نقاط القوة فى صفوف سموحة وأعطى تعليمات خاصة لمراقبة مفاتيح سموحة المتمثلة فى مصطفى فتحى وعبد الكبير الوادى وكذلك أحمد عبد القادر.

كما قام العميد بمشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد الأخيرة وقام بشرح الأخطاء الدفاعية القاتلة التى أدت إلى ضياع الثلاث نقاط، وكذلك الفرص السهلة الضائعة من رعونة المهاجمين وطالبهم باستغلال انصاف الفرص مشددا على ضرورة التركيز حتى الدقيقة الأخيرة.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا الجمعة عقب التدريب المسائى بـ 22 لاعبا، ومن المنتظر أن يعود حسام حسن إلى التشكيل القديم والمكون من:

في حراسة المرمى: محمد صبحى.

في خط الدفاع: عمار حمدى ودايمون لوى ومحمود رزق وصبرى رحيل.

في خط الوسط: خالد الغندور وأحمد نبيل مانجا وفوزى الحناوى.

في الهجوم: رزاق سيسيه وروماريو وأوكوى.