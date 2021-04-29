شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة ومحمد تونى يغيبان عن سيراميكا أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب صالح جمعة ومحمد تونى، ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، عن مواجهة البنك الأهلى المقرر لها غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة من عمر مسابقة الدورى المصري.

وكشف مصدر بجهاز الكرة بفريق سيراميكا استمرار معاناة صالح جمعة من شد خفيف بالعضلة الخلفية، مؤكدا أن اللاعب مستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي وتجهيزه للمباريات في المرحلة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، قال جمعة إنه لم يتعرض للظلم خلال فترة تواجده بصفوف النادى الأهلى، مؤكدا أن قرار رحيله عن القلعة الحمراء نابع من محض إرادته الشخصية، وغير نادما عليه.

وأكد صالح جمعة فى تصريحات تليفزيونية أنه من أكثر اللاعبين الذين حصلوا على فرص داخل القلعة الحمراء، مضيفا: "لم أُظلم فى الأهلى وأنا أكثر من حصل على فرص هناك، لم يسبق أن أتيحت لاعب، وكذلك لن تحدث مع أى فرد مستقبلًا".

وتحدث صالح جمعة عن مسألة رحيل رمضان صبحى عن الأهلى قائلا: "لو بيراميدز قدم لى عرض رمضان صبحى وأنا لاعبًا فى الأهلى لن أوافق لأننى كنت متواجداً فى النادى، وأعرف جيدًا ما عرضوه عليه".

وعن إمكانية انضمامه للزمالك قال: "من المستحيل أن ألعب فى الزمالك.. الزمالك فاوضنى كثيرًا، ذلك حدث أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الماضية وكنت قريبًا من الانتقال بالفعل، لكن حاليًا لا يوجد سوى أحاديث شفهية".