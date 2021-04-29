"الليجا تشتعل".. برشلونة يفرط في صدارة الليجا بالخسارة أمام غرناطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اقتنص فريق غرناطة الإسباني فوزا غاليا من برشلونة بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحل غرناطة ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الليجا.

وافتتح ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني أهداف اللقاء في الدقيقة 24 بعد تمريرة سحرية من زميله جريزمان سجلها اللاعب الأرجنتيني على يسار حارس مرمى غاناطة.

وفي الدقيقة 36 أهدر ميسي فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما انفرد بحارس مرمى غرناطة إلا أنه سددها على يمينه ليخرجها بعدما لمست أطراف أصابعه.

وتواصلت محاولات برشلونة في الشوط الثاني لتعزيز هدف التقدم، إلا أن سيرجي روبيرتو وميسي تبادلا إهدار الفرص السهل، وجاء العقاب للاعبي بلوجرانا في الدقيقة 63 بأقدام داروين ماتشيس الذي سجل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 65 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة ليغادر ملعب كامب نو.

وشهدت الدقيقة 79 زلزال في ملعب كامب نو، بعدما تمكن خورخي مولينا لاعب غرناطة من تسجيل الهدف الثاني في مرمى تير شتيجن ليمنح الضيوف فرصة التقدم.

بتلك النتيجة تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 71 احتل بها المركز الثاني بالتقاسم مع ريال مدريد، بينما رفع غرناطة رصيده إلى النقطة 45 قفز بها إلى المركز الثامن.

جدير بالذكر أن فوز غرناطة على برشلونة اليوم هو الأول في تاريخه على ملعب كامب نو.