مصدر لـ"الخليج 365" يكشف.. متي يعود محمود لتدريبات الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

باتت عودة محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي إلى تدريبات فريقه قريبة للغاية بعد فترة غياب طويلة قضاها بعيداً عن الملاعب.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن محمد محمود يحتاج إلى أسبوع واحد فقط من أجل العودة للتدريبات الجماعية لأول مرة.

وخضع محمد محمود لبرنامج علاجي وتأهيل بدني من أجل تقوية على منطقة الركبة على مدار الأسبوعين الأخيرين لتجنب أي آلام يمكنها معاودته مرة أخرى.

كما يحتاج كريم نيدفيد لاعب الوسط إلى أسبوعين أخرين للمشاركة في المران الجماعي بشكل كامل، ليتدرب بشكل تدريجي بالكرة مع الفريق الأول.

ويتابع موسيماني حالة الثنائي حيث ينتظر عودتهما من أجل تدعيم الصفوف في ظل فترة ضغط المباريات وتوالي الإصابات في الفريق.