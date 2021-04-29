لحظة بلحظة.. الزمالك 2 - 1 المقاولون.. بنشرقي يتقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الزمالك ونظيره المقاولون العرب عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع 18 من مسابقة دوري WE المصري.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة الدوري برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة بفارق 3نقاط عن الأهلي الوصيف، بينما يحتل المقاولون المركز 13 برصيد 18 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك بحسب ما أعلن كارتيرون كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: أحمد نادر السيد، محمد عبد السلام، أحمد فتوح، حازم إمام، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمد أشرف "روقا"، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومروان حمدي.

وجاء تشكيل المقاولون لمباراة الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: محمود أبوالسعود.

الدفاع: محمد سمير – فاروقا نور الدين – باسم علي - حسن الشامي.

الوسط: كريم مصطفى – يوسف الجوهري – محمد مجلي – محمد رزق – لويس إدواردو.

الهجوم: عبد الله ياسين.

وجاءت دكة فريق المقالون لمباراة الزمالك كالتالي: الحارس محمد سيحة، أودو موزيس، عمر فتحي، خالد الحسيني، وسيم نغموشي، أحمد داودا، أحمد الشيمي، أحمد عبد العزيز ومحمد حمدي زكي.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

بداية سريعة للمباراة كادت تشهد خطورة حقيقة للمقاولون بتمريرة من محمد مجلي لزميله ستروزا داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن الحكم يحتسبها تسلل.

الدقيقة 12: الحكم إبراهيم نور الدين يشهر البطاقة الصفراء لمحمد سمير لاعب المقاولون بعد عرقلته حميد أحداد في منتصف الملعب لوقف هجمة مرتدة للزمالك.

الدقيقة 16: عبدالله جمعة يُسدد الكرة من حدود منطقة جزاء المقاولون من يسار الملعب بجانب المرمى.

الدقيقة 17: حكم اللقاء إبراهيم نور الدين يُشهر البطاقة الصفراء لحسن الشامي لاعب المقاولون بعد عرقلته لأحمد السيد "زيزو" في منتصف ملعب الذئاب.

الدقيقة 22: أنستروزا يُرسل تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك لعبدالله ياسين الذي يحصل على ركلة جزاء.

الدقيقة 23: محمد سمير يتقدم بهدف للمقاولون بتسديدة ناجحة لركلة الجزاء.

في الدقيقة 27: سدد بنشرقي الكرة من أمام منطقة جزاء المقاولون ولكنها ترتطم بدفاع المقاولون لركنية نُفذت ولكن أرسلها محمد عبدالغني برأسه أعلى المرمى.

في الدقيقة 28: احتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للزمالك لصالح حميد أحداد بعد كرة مشتركة مع فاروقا مدافع المقاولون.

في الدقيقة 29: تعادل الزمالك بتسديدة ناجحة لركة الجزاء من أشرف بنشرقي.

الدقيقة 35: الحكم يشهر بطاقة صفراء لعبدالله جمعة لاعب الزمالك إثر عرقلته أنستروزا من التقدم في الجبهة اليمنى.

الدقيقة 36: استلم عبدالله جمعة الكرة من منتصف ملعب الزمالك ليتوغل بها لمنطقة جزاء المقاولون ولكن تسديدته تمر بجوار القائم الأيمن للحارس.

الدقيقة 39: أشرف بنشرقي أرسل عرضية أرضية ضعيفة داخل منطقة جزاء المقاولون سددها حميد ولكن ارتطمت بدفاع المقاولون لتخرج ركنية تم تنفيذها ولكن شتتها دفاع الذئاب.

الدقيقة 41: المثلوثي يُرسل عرضية من يمين الملعب يُهيئها أوباما لزميله بنشرقي على حدود منطقة الجزاء الذي سددها في شباك أبو السعود من الخارج.

الدقيقة 45+1: سدد طارق حامد الكرة من أمام منطقة جزاء المقاولون ولكن تسديدته علت المرمى.

الدقيقة 49:أرسل المثلوثي عرضية من يمين الملعب لم يُقدرها أبو السعود بطريقة صحيحة ليحولها بنشرقي برأسه لهدف ثاني للزمالك.

في الدقيقة 60: جنش يتصدى لتسديدة من عبدالله ياسين لاعب المقاولون من على حدود منطقة الجزاء لتخرج ركنية نُفذت وشتتها دفاع الزمالك.

الدقيقة 62: الحكم يُشهر البطاقة الصفراء لباسم علي بعد عرقلته لحميد أحداد بمنتصف ملعب المقاولون.

الدقيقة 65 يدفع عماد النحاس بأحمد الشيمي بدلًا من يوسف الجوهري وسافيولا بدلًا من كريم مصطفى.

في الدقيقة 68: أرسل عبدالله جمعة عرضية من يسار الملعب حولها أوباما برأسه ضعيفة في يد أبو السعودي.

الدقيقة 69: دفع كاريترون بحازم إمام بدلاً من حمزة المثلوثي وبشيكابالا بدلاً من أوباما.