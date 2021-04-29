تشكيل المقاولون.. "ياسين" و "مجلي" يقودان الهجوم أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني للمقاولون، عماد النحاس، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الزمالك عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع 18 من مسابقة دوري WE المصري.

وجاء تشكيل المقاولون لمباراة الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: محمود أبوالسعود.

الدفاع: محمد سمير – فاروقا نور الدين – باسم علي - حسن الشامي.

الوسط: كريم مصطفى – يوسف الجوهري – محمد مجلي – محمد رزق – لويس إدواردو.

الهجوم: عبد الله ياسين.

وجاءت دكة فريق المقالون لمباراة الزمالك كالتالي: الحارس محمد سيحة، أودو موزيس، عمر فتحي، خالد الحسيني، وسيم نغموشي، أحمد داودا، أحمد الشيمي، أحمد عبد العزيز ومحمد حمدي زكي.

ويدخل المقاولون المباراة وهو في المركز 13 برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة بفارق 3نقاط عن الأهلي الوصيف،