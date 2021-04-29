وردة يشارك في تأهل باوك لنهائي كأس اليونان ويضرب موعدًا مع كوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

شارك عمرو وردة في تأهل فريقه باوك إلى نهائي كأس اليونان بعد الفوز على أيك أثينا في نصف النهائي بنتيجة 2-1، ليضرب موعدًا مع أولمبياكوس.

ولعب المصري عمرو وردة لمدة 87 دقيقة خلال المباراة التي أقيمت مساء الخميس.

وأتت المباراة مثيرة في أحداثها، بعدما أهدف باوز ركلة جزاء في الدقيقة 61، ثم تقدم أيك في الدقيقة 70.

لكن لم يفقد باوك الأمل وتعادل في الدقيقة 85، قبل أن يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+6، ويخطف بطاقة التأهل لمواجهة أولمبياكوس.

ويقام نهائي البطولة 22 مايو المقبل، ليلتقي الثنائي المصري عمرو وردة وأحمد حسن "كوكا" وجهًا لوجه.

وكان كوكا قد تأهل إلى النهائي مع أولمبياوس بعدما فاز على جيانينا بنتيجة 3-1 في نصف النهائي مساء الأربعاء.