 تشكيل الزمالك.. أحداد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:
أعلن المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره المقاولون العرب، عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع 18 من مسابقة دوري WE المصري.
وجاء تشكيل الزمالك بحسب ما أعلن كارتيرون كالتالي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : حميد أحداد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: أحمد نادر السيد، محمد عبد السلام، أحمد فتوح، حازم إمام، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمد أشرف "روقا"، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومروان حمدي.