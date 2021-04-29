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 تشكيل الزمالك.. أحداد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره المقاولون العرب، عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع 18 من مسابقة دوري WE المصري.

وجاء تشكيل الزمالك بحسب ما أعلن كارتيرون كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: أحمد نادر السيد، محمد عبد السلام، أحمد فتوح، حازم إمام، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمد أشرف "روقا"، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومروان حمدي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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