ابطال اسيا | شاهد فيديو اهداف مباراة النصر والسد في دوري ابطال اسيا

شاهد فيديو اهداف مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الخميس 29-4-2021، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

تأهل نادي النصر السعودي إلى الستة عشر ببطولة دوري ابطال اسيا بعد فوزه على السد القطري بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وتربع نادي النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط للسد و7 للوحدات و5 لفولاد.

وتأهل النصر إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة، في حين ينتظر نادي السد تحديد الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.

وتبادل الفريقين المحاولات الهجومية في بداية المباراة، وكانت أولى الفرص لصالح النصر عندما أرسل سلطان الغنام تمريرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى عبدالرزاق حمدالله ليرسل كرة رأسية مرت خارج الخشبات الثلاث (6).

وبدأ النصر تدريجياً في الاستحواذ على الكرة ومحاولة محاصرة السد الذي ركز على الإغلاق الدفاعي وشن الهجمات المرتدة.

وأثمرت أفضلية النصر عن تسجيل هدف التقدم عندما أخطأ الحارس مشعل برشم في إبعاد الكرة لتصل إلى حمدالله في وضع انفراد ليسدد دون مضايقة في الشباك (33).

ورد السد مباشرة عبر تمريرة طويلة وصلت داخل المربع إلى بغداد بونجاح ليلعبها برأسه لكنها مرت فوق العارضة. ثم انطلق ذات اللاعب داخل المنطقة وسدد محاولة تألق الحارس وليد علي في التصدي لها (35).

وأهدر حمدالله فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما انطلق نورالدين مرابط في هجمة مرتدة سريعة وهيأ الكرة أمام حمدالله في مواجهة المرمى الخالي ولكنه سدد دون تركيز بجوار القائم (39).

الشوط الثاني

في الشوط الثاني انطلق السد نحو الهجوم سعياً لتعديل النتيجة، فلعب نام تاي-هي كرة رأسية مرت فوق العارضة، ثم تراجع مستوى الأداء قليلاً بعد ذلك.

ولكن النصر نجح في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 74 عندما نفذ مرابط ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى ارتقى لها عبدالإله العمري على باب المرمى ووضعها برأسه في الشباك.

وقلص السد الفارق عبر ضربة جزاء نفذها سانتي كازورلا بنجاح، واحتسبت بعد تعرض يوسف عبدالرزاق للإعثار داخل منطقة الجزاء من قبل علي لاجامي (83).

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت تعادل الوحدات مع النصر 0-0 والسد مع فولاد خوزستان 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز النصر على السد 3-1 وفولاد على الوحدات 1-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز السد على الوحدات 3-1 وتعادل فولاد مع النصر 1-1.

في المقابل شهدت الجولة الرابعة فوز النصر على فولاد 2-0 والسد على الوحدات 2-0، وشهدت الجولة الرابعة فوز الوحدات على النصر 2-1 والسد على فولاد 1-0.