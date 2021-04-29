فيديو | شاهد اهداف مباراة مانشستر يونايتد وروما فى الدوري الأوروبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وروما فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، ضمن إحدي مباريات اليوم الخميس 29-4-2021.

أنهى فريق روما الشوط الأول متقدمًا في النتيجة على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما أخذ الشياطين الحمر الأسبقية في البداية.

وانطلقت صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وروما فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الروماني “كارلوس ديل سيرو”.

الشوط الأول

تلقى فريق روما ضربة موجعة في وقت مبكر، بإصابة نجمه الفرنسي جوردان فيرتوه، الذي لم يستكمل المباراة، ليخرج في الدقيقة السادسة، ويحل مكانه غونزالو فيلار.

وتقدم النجم البرتغالي برونو فيرنانديز بالهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة، بعدما استلم تمريرة رائعة من إدينسون كافاني خلف دفاعات فريق روما داخل منطقة الجزاء، وسددها بلمسة جميلة من أعلى الحارس باو لوبيز لتسكن شباكه.

وتحصل فريق روما على ضربة جزاء في الدقيقة (13)، بعدما ارتطمت عرضية ريك كارسدروب في يد على بول بوجبا داخل منطقة منطقة الـ18، وتولى تنفيذها بنجاح لورينزو بيليجريني مسجلًا هدف التعادل للذئاب.

ورد مانشستر يونايتد في الدقيقة (26)، عن طريق بول بوجبا الذي سدد كرة قوية في من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس باو لوبيز ببراعة، قبل أن يصاب بسبب ارتماءه بشكلٍ خاطئ.

وأجرى روما التبديل الاضطراري الثاني بخروج الحارس الإسباني في الدقيقة (28)، ودخول الحارس الإيطالي “أنطونيو ميرانتي”.

وخطف إيدين دجيكو الهدف الثاني لفريق روما عند الدقيقة (35)، بعدما مرر هنريك مخيتاريان كرة رائعة إلى لورينزو بيليجريني الذي أرسلها عرضية أرضية وضعها المهاجم البوسني بسهولة في الشباك.

وزادت متاعب فريق روما بإصابة ثالثة بصفوفه، في واقعة غريبة ومثيرة، حيث غادر ليوناردو سبينازولا في الدقيقة (37)، وحل مكانه الظهر البرازيلي “برونو بيريز”.

وضغط مانشستر يونايتد على فريق روما في الدقائق المتبقية من زمن الشوط الأول لتعديل النتيجة، ولكن لم تثمر محاولاته لينتهي بتقدم الذئاب على الشياطين الحمر (2-1).

اهداف مانشستر يونايتد وروما

اضغط هنا