بث مباشر | مشاهدة مباراة فياريال وآرسنال في الدوري الاوروبي “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وفياريال في قمة مباريات اليوم الخميس بذهاب نصف نهائي كأس الدوري الأوروبي.

تقام مباراة ارسنال الانجليزي وفياريال الاسباني على ملعب لاسيراميكا في مدينة فياريال بإقليم فالنسيا، وتنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة ارسنال وفياريال على قناة بي إن سبورتس 2 بريميم بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد البلوشي”، كما تنقل على قنوات نوفا سبورت التشيكية وسبورت كلوب السوفانية وآرينا سبورت الصربية وكانال 9 الدنماركية، وكانال بلوس سبورت 2 أفريقيا، بالاضافة إلى قناة BT sport 3 البريطانية و Movistar liga de campeones hd.

ترشح فياريال أو الغواصات الصفراء إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، وهذه المرة جاء ترشحه على حساب فريق دينامو زغرب الكرواتي.

أما آرسنال فقد ترشح إلى نصف النهائي بعد تغلبه على سلافيا براج التشيكي، بالتعادل ذهابًا 1/1 على ملعب الإمارات، والفوز إيابًا بنتيجة 4/0.

ولن تكون مباراة اليوم هي الأولى بين فياريال وارسنال، حيث سبق وتقابلا في دوري أبطال أوروبا 4 مرات سابقة، الأولى تعود إلى عام 2006 بنصف النهائي، وانتهت بفوز المدفعجية بهدف دون رد سجله كولو توريه في لقاء الذهاب، بينما انتهى لقاء الإياب بالتعادل السلبي على ملعب إل مدريجال بعدما أهدر خوان رومان ريكيلمي لركلة جزاء تصدى لها الحارس الألماني الشهير يانز ليمان في الدقائق العشر الأخيرة.

أما المواجهة الثانية فقد كانت في ربع نهائي دوري الابطال عام 2009، وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 1/1، وفي الإياب سقط فياريال بنتيجة 3/صفر.

وسيسعى فياريال للانتقام مما حدث في دوري أبطال أوروبا عامي 2006 و2009، وتحقيق التأهل للمرة الأولى إلى نهائي الدوري الأوروبي، والمنافسة على أول لقب في تاريخ النادي الذي يكافح منذ عام 1998 لحجر مكان دائم بين كبار الدوري الإسباني وأوروبا.

فياريال 2-0 ارسنال

ملعب لاسيراميكا (مدينة فياريال – اسبانيا)

الدوري الأوروبي (ذهاب نصف النهائي)

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تشكيلة فياريال اليوم: جيرونيمو رولي – ألفونسو بيدرازا – باو توريس – راؤول ألبيول – خوان فويث – مانو تريجوروس – إيتيان كابويه – داني باريخو – سامويل شوكويزي – باكو ألكاثير – جيرارد مورينو.

تشكيلة ارسنال اليوم: بيرند لينو – كالوم تشامبيرز – روب هولدينج – بابلو ماري – جرانيت شاكا – توماس بارتي – داني سيبايوس – بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – إيميل سميث روي – نيكولاس بيبي.

أحداث المباراة

الدقيقة 5 | جول . فياريال يتقدم 1/صفر عن طريق مانو تريجوروس بتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من سامويل شوكويزي.

. فياريال يتقدم 1/صفر عن طريق مانو تريجوروس بتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من سامويل شوكويزي. الدقيقة 29 | جول . فياريال يعزز تقدمه 2/صفر عن طريق راؤول ألبيول بعد متابعة لتمريرة جيرارد مورينو داخل منطقة الستة ياردات إثر تمريرة عرضية من ركنية نفذها داني باريخو.

. فياريال يعزز تقدمه 2/صفر عن طريق راؤول ألبيول بعد متابعة لتمريرة جيرارد مورينو داخل منطقة الستة ياردات إثر تمريرة عرضية من ركنية نفذها داني باريخو. الدقيقة 37 | بطاقة صفراء لمدافع فياريال باو توريس.

الدقيقة 44 | بطاقة صفراء للاعب وسط آرسنال داني سيبايوس.

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