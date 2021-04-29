نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الاسباني «كارثة في كتالونيا..وهدية عظيمة لسكان مدريد»

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الاسباني، والمؤجلة منذ الجولة 33، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب كامب نو.

تعرض الفريق الكتالوني لكارثة حقيقية على ملعبه حين خسر أمام غرناطة المتواضع بنتيجة 2/1، ليتجمد في المركز الثالث برصيد 71 دون استغلال يُذكر لهزيمة المتصدر “أتلتيكو مدريد” أمام أثلتيك بلباو في وقت سابق هذا الأسبوع، ليفوت برشلونة فرصة الانقضاض على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد.

وكان من المثير تقدم برشلونة على غرناطة في الدقيقة 23 بهدف سجله ليونيل ميسي بصناعة أنطوان جريزمان.

لكن كل شيء تبدل خلال الشوط الثاني بتلقي شباك تير شتيجن لهدفين متتاليين حملا توقيع ماشيس ومولينا في الدقيقتين 63 و79.

وأكمل برشلونة المباراة دون مدربه “رونالد كومان” منذ الدقيقة 66 بعد تعرضه للطرد بالبطاقة الحمراء المباشر لاعتراضه على الحكم.

كومان يقترف مجموعة من الهفوات

بدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب برشلونة، الذي سنحت له أول فرصة للتسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق خوردي ألبا، الذي سدد من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تستغل.

أضاع أنطوان جريزمان فرصة أخرى للتسجيل لمصلحة برشلونة في الدقيقة 18، حينما سدد من على حدود المنطقة، لكن آرون إيسكانديل، حارس مرمى غرناطة، أمسك الكرة بثبات.

وترجم برشلونة سيطرته على المباراة، بافتتح التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق ميسي، فبعد سلسلة من التمريرات المتقنة، أرسل جريزمان تمريرة بينية رائعة للنجم الأرجنتيني، المنطلق من الخلف دون رقابة، ليسدد مباشرة كرة زاحفة من على يمين منطقة الجزاء، على يسار إيسكانديل داخل الشباك.

واصل برشلونة نشاطه الهجومي، حيث أضاع ميسي فرصة مؤكدة لتعزيز النتيجة في الدقيقة 35، حيث تلقى تمريرة أمامية انفرد على إثرها بالمرمى، بعدما كسر مصيدة التسلل، ليسدد من داخل المنطقة، لكن إيسكانديل، أبعد الكرة ببراعة لركنية.

وتابع صامويل أومتيتي الركلة الركنية التي نفذت من الناحية اليسرى، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها إيسكانديل بثبات.

بمرور الوقت، تخلى غرناطة عن حذره الدفاعي، وبدأ مبادلة برشلونة الهجمات، حيث سدد لاعبه الكاميروني يان إتيكي من خارج المنطقة في الدقيقة 39، مرت بجوار القائم الأيمن، قبل أن يسدد روبيرتو سولدادو كرة أخرى من داخل المنطقة، اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تسفر عن شيء، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف ميسي.

حافظ برشلونة على هجومه مع انطلاق الشوط الثاني، وكاد جريزمان أن يهز الشباك في الثواني الأولى من عمر الشوط، حينما تلقى تمريرة عرضية زاحفة من جهة اليسار عبر إلياكس موريبا، ليروض الكرة لنفسه ويسدد من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، لكنه وضعها بمحاذاة القائم الأيسر.

وأهدر سيرخي روبيرتو فرصة أخرى في الدقيقة 52، حيث تابع كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق فرينكي دي يونج، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، غير أن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

وعلى عكس سير اللعب، أدرك غرناطة التعادل عن طريق داروين ماتشيس في الدقيقة 63، حين تلقى تمريرة عرضية من الجانب الأيمن عبر خورخي مولينا، ليجد نفسه منفردا بالمرمى، بعدما مرت الكرة من أمام أوسكار مينجويزا مدافع برشلونة، ليسدد بهدوء من داخل المنطقة، واضعا الكرة داخل الشباك.

واقترب مدرب برشلونة “كومان” مجموعة من الهفوات بدءًا بطرده الذي أثر بالسلب على معنويات لاعبيه، وصولاً بتغييراته الغريبة، ومن بينها إخراج المدافع أوسكار مينجويزا لإشراك عثمان ديمبيلي، الأمر الذي ترتب عليه فتح المساحات في الخطوط الخلفية أكثر وأكثر.

وشهدت الدقيقة 77 حصول الفريق الكتالوني على ركلة حرة مباشرة نفذها ميسي، لكنها اصطدمت في الحائط البشري، لتتهيأ الكرة أمام جريزمان، الذي أرسل كرة عرضية زاحفة من اليسار لجيرارد بيكيه، لكنه وضع الكرة بغرابة شديدة بجوار القائم الأيمن.

ولأن المدرب لم يستطع اخراج لاعبيه من صدمة هدف التعادل، جاء عقاب غرناطة سريعا على ضياع فرصة بيكيه، بأحرز البديل “مولينا” للهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 80 عندما تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عبر أدريان مارين، ليسدد ضربة رأس رائعة، وهو خال من الرقابة، واضعا الكرة على يسار مارك أندريه تير شتيجن.

وشدد برشلونة من هجماته خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، لكنها لم تسفر عن أي شيء، لاسيما في ظل العشوائية التي اتسمت بها هجمات أصحاب الأرض، لينتهي اللقاء بفوز مفاجيء لغرناطة 2 / 1 على برشلونة.