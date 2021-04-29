يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم الخميس 29 أبريل 2021، لحساب الجولة 18.

يستضيف الزمالك فريق المقاولون العربي على ستاد القاهرة الدولي وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل الابتعاد فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري وتوسيع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الاهلي الى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الاول بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة، جمعهم من 17 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل فى 3 مباريات، وتعرض الفارس الأبيض لهزيمتين.

على الجانب الآخر يدخل المقاولون العرب المباراة، بمعنويات مرتفعة بعد تصحيح المسار والفوز في المباراة الأخيرة على وادي دجلة بهدف نظيف، ويطمح أبناء النحاس في مواصلة التألق أمام الزمالك، وتقديم مباراة قوية أمام الفريق الأبيض لتحسين وضعهم في جدول الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات، وخسر الفريق فى 10 مباريات.

بث مباشر الزمالك والمقاولون العرب

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب على قناة أون تايم سبورتس إتش دي (1) ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”.

الزمالك – المقاولون العرب

الدوري المصري (الجولة 18)

ستاد القاهرة الدولي

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تشكيلة الزمالك الأساسية: محمود جنش – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – طارق حامد -فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – حميد أحداد.

تشكيلة المقاولون العرب الأساسية: محمود أبو السعود – حسن الشامي – محمد سمير – فاروق الدين كابوري – باسم علي – محمد رزق – محمد مجلي – لويس إدوارد – عبد الله ياسين – يوسف الجوهري – كريم مصطفى.