بث مباشر | مشاهدة مباراة الشارقة وتركتور في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الشارقة وتركتور في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الخميس 29 أبريل، في ختام دور مجموعات البطولة.

تنطلق مباراة الشارقة الإماراتي وتركتور سازي تبريز الإيراني في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي الشارقة.

ويُبث هذا اللقاء عبر الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا، منصة GSA live السعودية، بصوت المعلق الرياضي السعودي محمد الخامسي.

تضم المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا أندية باختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي والشارقة الإماراتي وتركتور الإيراني.

وضمن نادي الشارقة التأهل كمتصدر للمجموعة B برصيد 11 نقطة بعدما تعادل في مباراتين وفاز في ثلاث مباريات خلال الجولات الخمس الماضية، لتصبح مباراة اليوم تحصيل حاصل سواء له أو لخصمه تركتور، لا سيما بعد اكتفى باختاكور الأوزبكي بالفوز على القوة الجوية بهدف يتيم في وقت سابق اليوم بافتتاح الجولة السادسة.

ويحتل فريق باختاكور الأوزبكي المركز الثالث برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن تركتور صاحب المركز الثاني، وذلك بسبب تلقي شباكه لـ 8 أهداف، بينما تلقت شباك تركتور 3 أهداف فقط.

وكانت المباراة الأولى التي جمعت الشارقة بفريق تركتور يوم 17 أبريل الجاري، لحساب الجولة الثانية، قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويعد فريق الشارقة أقوى فرق المجموعة الثانية من الناحية الهجومية، بتسجيل خطه الأمامي لـ 9 أهداف، لكن تركتور يبقى الأفضل من الناحية الدفاعية باستقبال شباكه لـ 3 أهداف، أقل من الشارقة بهدف.

الشارقة ( 0-2 ) تركتور

ملعب نادي الشارقة (الامارات)

دوري أبطال آسيا (الجولة السادسة – المجموعات)

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تشكيلة الشارقة اليوم: عادل الحوسني – شاهين عبد الرحمن – حمد جاسم – عبد الرحمن جمعة – لوان بيريرا – خالد الظحاني – خالد با وزير – سيف راشد – محمد عبد الباسط – كايو كانيدو.

تشكيلة تركتور اليوم: محمد رضا أخباري – محمد رضا خانزاده – هادي محمدي – ميلاد فخر الديني – محمد عباس زاده – أبو الفضل رزاقبور – أكبر إيماني – مهدي تكداري – سامان ناريمان جهان – بيمان بابائي – حميد بوحمدان.

أحداث المباراة