فيديو | مشاهدة اهداف مباراة القوة الجوية وباختاكور في دوري أبطال آسيا

شاهد فيديو اهداف مباراة مباراة القوة الجوية وباختاكور في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الخميس 29-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

ودع فريق باختاكور الأوزبكي بطولة دوري أبطال آسيا بالفوز على نظيره العراقي القوة الجوية بنتيجة 1-صفر، فى المباراة التي اقيمت بينهم على ملعب الشارقة بالإمارات.

ويتصدر الشارقة الاماراتي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لتراكتور الايراني وباختاكور الأوزبكي الذي لعب ست مباريات ونقطتين للقوة الجوية العراقي.

جاءت بداية اللقاء هادئة بين الفريقين، ومالت الأفضلية نسبياً إلى القوة الجوية الذي حصل على أولى محاولاته عن طريق شريف عبد الكاظم الذي سدد كرة قوية زاحفة بقدمه اليمنى من الجهة اليمنى من منطقة الجزاء مرّت بجوار القائم الأيسر (19).

في المقابل هدد باختاكور منافسه للمرة الأولى عن طريق دراغان سيران الذي استلم الكرة من زميله أبوزبيك فايزلاييف على حافة منطقة الجزاء ليسددها المهاجم الصربي قوية بقدمه اليسرى باتجاه الزاوية اليمنى، لكن الحارس محمد صالح تألق في التصدي لها وأخرجها إلى ركنية (32).

ومع بداية الشوط الثاني، كاد الفريق العراقي أن يفتتح التسجيل عندما استلم همام طارق كرة بينية من زميله عبد الكاظم في الجهة الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء سددها الأخير بطريقة جميلة لكنها ارتدت من القائم الأيسر (52).

وانحصر اللعب بعد ذلك وسط الميدان دون وجود لأي فرص خطرة تذكر من كلا الطرفين، مع أفضلية نسبية للفريق الأوزبكي من الناحية الهجومية.

ومن كرة ثابتة نجح باختاكور في افتتاح التسجيل، عندما أرسل ديور خولماتوف كرة عرضية عالية من ركلة حرة مباشرة حوّلها شيرزود تيميروف برأسه ارتدت من يد الحارس صالح قبل أن تصل إلى المتمركز أمام المرمى بولاتخوجا خولدورخونوف الذي وضع الكرة بقدمه اليمنى من مسافة قريبة داخل الشباك (79).

وكاد الفريق الأوزبكي أن يضاعف النتيجة بالهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، عندما استلم إيبروخيمخليل يولدوشيف كرة عرضية مُتقنة من زميله شاهزود أزميدينوف على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء سددها قوية بقدمه اليسرى ارتدت القائم الأيسر إلى خارج الملعب (88).

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز الشارقة على القوة الجوية 1-0 وتعادل باختاكور مع تراكتور 3-3، في حين شهدت الجولة الثانية تعادل تراكتور مع الشارقة 0-0 والقوة الجوية مع باختاكور 0-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز الشارقة على باختاكور 4-1 وتعادل القوة الجوية مع تراكتور 0-0.

في المقابل شهدت الجولة الرابعة فوز تراكتور على القوة الجوية 1-0 وتعادل باختاكور مع الشارقة 1-1، وشهدت الجولة الخامسة فوز الشارقة على القوة الجوية 3-2 وتعادل تراكتور مع باختاكور 0-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.