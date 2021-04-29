ابطال اسيا | شاهد فيديو اهداف مباراة الريان وبرسيبوليس «الجيش الأحمر يُبدع»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الريان وبرسيبوليس في دوري ابطال اسيا 2021، ضمن مباريات اليوم الخميس 29-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

واصل فريق برسيبوليس الإيراني نتائجه الرائعة، ليحسم صدارة المجموعة الخامسة بعد فوزه على الريان القطري بنتيجة (4-2)، على ملعب بانديت جواهر لال نهرو في جوا بالهند.

وسجل اهداف برسيبوليس شهريار موغانلو في الدقيقة (27)، وإحسان بهلوان (34)، وحسين كاناني (68)، وعيسى آل كثير (73)، في حين أحرز يوهان بولي هدفي الريان في الدقيقتين (48 و72).

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليوم الخميس، جوا الهندي مع الوحدة الإماراتي على نفس الملعب “بانديت جواهر لال نهرو”.

وتصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط من خمس مباريات لفريق الوحدة الإماراتي، و3 لنادي جوا الهندي ونقطتين لفريق الريان القطري.

وضمن بيرسيبوليس التأهل إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة، في حين ينتظر الوحدة تحديد أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.

فيديو اهداف الريان وبرسيبوليس

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