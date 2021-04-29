الامارات | غرناطة يصعق برشلونة في "عقر داره" ويحرمه من الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن غرناطة يصعق برشلونة في "عقر داره" ويحرمه من الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر برشلونة فرصة اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى هذا الموسم، وفرط في فوز سهل كان في متناوله، عقب خسارته المباغتة اليوم 1 / 2 أمام ضيفه غرناطة في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة. وتجمد رصيد برشلونة، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، عند 71 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر) وبفارق المواجهات المباشرة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، ارتفع رصيد غرناطة، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، إلى 45 نقطة في المركز الثامن.

وبادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالتسجيل لبرشلونة في الدقيقة 23، قبل أن يتبارى لاعبو الفريق الكتالوني في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم في ظل سيطرتهم المطلقة على المباراة.

ودفع برشلونة ثمن تهاونه في اللقاء، بعدما تلقى مرماه هدفين من الفريق الأندلسي حملا توقيع الفنزويلي داروين ماتشيس وخورخي مولينا في الدقيقتين 63 و79 على الترتيب، لتتعرض آمال برشلونة في استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه الموسم الماضي لصفعة قوية. يذكر أن برشلونة خاض 25 دقيقة بدون مدربه الهولندي رونالد كومان، بعد حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 65.

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