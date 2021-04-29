شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ضد غرناطة: فوز تاريخي يحبط طموح البلوجرانا في المنافسة على الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعبه ضد غرناطة، في مباراة من الجولة 33 للدوري الإسباني «لا ليجا».

وأهدر العملاق الكتالوني فرصة التواجد في مقدمة الترتيب مع تلقيهم خسارة صادمة، حرمتهم من قفزة هائلة نحو لقب الدوري.

وأنهى البلوجرانا الشوط الأول متقدمين بهد نظيف من توقيع ليونيل ميسي، لكن أصحاب الأرض حرموا من خدمات مدربهم الهولندي، رونالد كومان، الذي تعرض للطرد من المنطقة الفنية في توقيت مبكر من بداية المباراة بسبب الإعتراض.

وفي الشوط الثاني صدم الضيوف أصحاب الارض بهدف في الدقيقة 18 عن طريق لاعب الوسط المهاجم داروين ماتشيس.

وقبل نهاية المباراة ب11 دقيقة، سجل المهاجم الإسباني المخضرم، خورخي مولينا (39 عامًا) هدفًا قاتلًا، منح الضيوف فوزًا تاريخيًا على حساب برشلونة في ملعب كامب نو.

رجل المباراة:

على الرغم من خسارة فريقه إلا أن ليونيل ميسي حصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من جانب النجم الأرجنتيني.

ميسي سجل هدف برشلونة الوحيد، ربح 9 إلتحامات أرضية، سدد 6 مرات، راوغ بنجاح في 3 مناسبات، صنع فرصتين للتهديف، وحصل على 6 مخالفات من جانب الضيوف.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

برشلونة أهدر فرصة سانحة لإعتلاء قمة الترتيب، وتجمد رصيد الفريق عند 71 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، مع تبقي 5 جولات على نهاية الموسم.

غرناطة حافظ على آمل التأهل الأوروبي في الموسم القادم مع إرتفاع رصيد الفريق إلى 45 نقطة في المركز الثامن، بفارق 5 نقاط عن المركز السادس.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- غرناطة حقق الفوز خارج قواعده ضد برشلونة للمرة الأولى بعد 25 مواجهة متتالية سابقة بين الفريقين في مختلف البطولات لم يعرف فيها الفريق سوى طعم الخسارة.

- لا يوجد لاعب اشترك في تسجيل أهداف على مستوى مسابقات الدوري الأوروبية ال5 الكبرى منذ بداية عام 2021 أكثر من ليونيل ميسي (27: سجل 19 وصنع 8).

- أنطوان جريزمان صنع 7 أهداف في لا ليجا هذا الموسم.

- داروين ماتشيس هو ثاني فنزويلي يسجل ضد برشلونة على ملعب كامب نو بعد سالومون روندون (مع مالجا) في عام 2012.

- خورخي مولينا (39 عامًا و7 أيام) هو ثاني أكبر لاعب سنًا يسجل هدف في برشلونة بعد الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو (مع إسبانيول، بعمر 39 عامًا و233 يومًا، سجل ضد برشلونة في عام 1966).