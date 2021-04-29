شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: «محدش كان يقدر يفتح فمه أيام مرتضى منصور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، على البيان الذي أصدره نادي الزمالك ضد حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك أصدر بيانا يعلن فيه رفضه تدخلات حازم فتوح، وكيل أعمال كارتيرون، في أمور تخص فريق الكرة، مؤكدًا أن علاقة الوكيل بنادي الزمالك، انتهت بمجرد التعاقد مع المدرب الفرنسي.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»:«مكناش بنسمع صوت وكيل أعمال كارتيرون، في الموسم الماضي،وهذا لوجود إدارة قوية ومدير كرة قوي».

وأضاف :«محدش كان يقدر يفتح فمه ايام المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض السابق»، مؤكدًا :«المدرب الفرنسي كان مسؤول فقط عن الأمور الفنية، ولا يتدخل في الصفقات».