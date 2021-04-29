شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: المقاولون سيخسر من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لن يستطيع تحقيق الفوز على الزمالك.

ويواجه المقاولون العرب نادي الزمالك، مساء الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «عماد النحاس يخوض مباراة الزمالك بتشكيل يعتمد على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب»، مؤكدًا: «المقاولون مش هيكسب الزمالك».

وأضاف: «المقاولون العرب ليس لديه شراسة هجومية، حيث تأثر الفريق برحيل طاهر محمد طاهر والتونسي سيف الدين الجزيري، وهو ما أثر بالسلب على أدائه هذا الموسم، وتواجده في المراكز المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية».