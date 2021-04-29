شكرا لقرائتكم خبر عن جنش في حراسة المرمى وأحداد يقود هجوم الزمالك في مواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة المقاولون العرب، المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبدالسلام وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمود عبدالعزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومروان حمدي.