شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى بديل الونش فى تشكيل الزمالك أمام المقاولون ونجل نادر السيد حارس الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب المقرر لها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 18 في الدورى ، علي استاد القاهرة.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : زيزو – اشرف بن شرقي – أوباما – حميد أحداد

ويجلس على دكة البدلاء أحمد نادر السيد نجل نادر السيد حارس الزمالك الأسبق، فى ظل غياب الثنائى أبوجبل لاصابته كورونا، ومحمد عواد لأسباب تأديبية من كارتيرون.

ووصلت حافلة الفريق إلى ستاد القاهرة الدولي، منذ قليل ، وقام اللاعبون والجهاز الفني بمعاينة أرض الملعب استعدادا للمباراة.

يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين، واحرز لاعبوه 30 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

بينما يحتل فريق المقاولون المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة، جمعها من 18 مباراة ، حيث حقق الفريق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 10 مباريات، واحرز لاعبوه 18 هدف واستقبلت شباكه 25 هدف.