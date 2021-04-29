شكرا لقرائتكم خبر عن عبد البارى يكشف أخر تطورات شكوى الزمالك ضد الأهلى بسبب "نهائي كأس اليد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد الباري، المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك، عن أخر تطورات أزمة الكأس بعد شكوى النادى الأهلى مؤخرا فى إتحاد اللعبة بسبب إشراك اللاعب إبراهيم المصرى المصاب بكورونا فى نهائى المسابقة .

و قال عبد البارى فى تصريح لـ الخليج 365 ، الأمر حاليا متروك فى ملعب إتحاد اليد لإتخاذ القرار المناسب و الحصول على حق نادى الزمالك بعد ثبوت صحة ما قاله الزمالك حول إصابة اللاعب و تأكدت إصابته بعد ثبوت مسحة المنتخب .

و تقدم الزمالك مؤخرا باحتجاجًا رسميًّا إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، بخصوص إشراك النادي الأهلي اللاعب إبراهيم المصري، في نهائي كأس مصر، وهو يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد عبد الباري، أن الإحتجاج الذى تقدم به مرفقا معه كل الأدلة التي تثبت إصابة اللاعب إبراهيم المصري قبل المباراة، مضيفا أنه ثبت أيضًا أن اللاعب مصاب بكورونا، وذلك بعد ظهور إيجابية المسحة الخاصة به، والتي خضع لها مع المنتخب الأول، وتم استبعاده من معسكر المنتخب.

وتأكد إصابة ثلاثى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، إبراهيم المصري وعمر ياسين وعمر سامي، بفيروس كورونا، مما أدى إلى استبعادهم من قائمة منتخب اليد، فى أول أيام المعسكر، بعد التأكد من إيجابية عينتهم.

وكشف مصدر مسئول عن المنتخب أنه تم إجراء مسحة للكشف عن كورونا لجميع اللاعبين، وتبين من خلالها إيجابية الثلاثى.