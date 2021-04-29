شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يغازل صدارة الدوري الإسباني بالتقدم على غرناطة في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي برشلونة على منافسه غرناطة بهدف نظيف خلال الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب كامب نو في إطار الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح النادي الكتالوني في تسجيل هدف التقدم عن طريق قائد الفريق ونجمه الأول ليونيل ميسي في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

وأهدر برشلونة عدد من الفرص لتعزيز النتيجة، كما حاول غرناطة الهجوم على استحياء، إلا أنه لم ينجح في تسديد أي كرة على مرمى الحارس الألماني مارك أندري تير شتينجن، لينتهي الشوط الأول بتأخره بهدف نظيف.

وفي حال نجح برشلونة في الحفاظ على تفوقه في الشوط الثاني، فسيعتلي قمة الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي سيتراجع حينها إلى المركز الثاني.