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برشلونة يغازل صدارة الدوري الإسباني بالتقدم على غرناطة في الشوط الأول

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي برشلونة على منافسه غرناطة بهدف نظيف خلال الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب كامب نو في إطار الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح النادي الكتالوني في تسجيل هدف التقدم عن طريق قائد الفريق ونجمه الأول ليونيل في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

وأهدر برشلونة عدد من الفرص لتعزيز النتيجة، كما حاول غرناطة الهجوم على استحياء، إلا أنه لم ينجح في تسديد أي كرة على مرمى الحارس الألماني مارك أندري تير شتينجن، لينتهي الشوط الأول بتأخره بهدف نظيف.

وفي حال نجح برشلونة في الحفاظ على تفوقه في الشوط الثاني، فسيعتلي قمة الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي سيتراجع حينها إلى المركز الثاني.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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