شكرا لقرائتكم خبر عن اليويفا يؤكد إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، بياناً اليوم أكد فيه إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في موعده، في مدينة أسطنبول التركية، مع وجود أنباء تشكك في جاهزية تركيا لاستضافة النهائي.

وقال اليويفا اليوم الخميس إن نهائي دوري الأبطال سيقام بالتأكيد في اسطنبول في 29 مايو رغم فرض تركيا العزل العام بسبب كوفيد-19. وتسبب ارتفاع عدد حالات العدوى بفيروس كورونا في قرار الحكومة التركية فرض العزل العام لمدة 17 يوما سينتهي في 17 مايو.

ومع تزايد احتمالات وصول مانشستر سيتي وتشيلسي ثنائي الدوري الانجليزي الممتاز لنهائي دوري الأبطال في ملعب أتاتورك الأولمبي، ثارت أسئلة بشأن استعدادات تركيا لاستضافة الحدث الرفيع، لكن اليويفا أكد أنه لا يعتزم نقل المباراة لملعب آخر.

وقال في بيان: «سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا في اسطنبول في 29 مايو بحضور عدد محدود من المشجعين ونحن على ثقة من أن الاغلاق المؤقت الساري حتى 17 مايو لن يكون له أي تأثير على المباراة».

وأضاف: «سيواصل اليويفا العمل عن كثب مع الاتحاد التركي لكرة القدم والسلطات المحلية لتنظيم المباراة في أجواء آمنة.»سيتم إعلان المزيد من المعلومات عن نسبة الحضور الجماهيري للمباراة ومبيعات التذاكر قريبا».

وكان من المقرر أن يستضيف استاد أتاتورك في اسطنبول نهائي دوري الأبطال العام الماضي لكن الجائحة أجبرت اليويفا على إقامة المراحل الأخيرة والنهائي في لشبونة.

وسيقام نهائي الدوري الأوروبي، الذي قد يشهد أيضا مواجهة بين أرسنال ومانشستر يونايتد، في مدينة جدانسك البولندية.