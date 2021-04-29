شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل برشلونة لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض نادي برشلونة مباراة مهمة ضد نظيره غرناطة على ملعب كامب نو في إطار الجولة 33 من الدوري الإسباني، فيما أعلن المدير الفني الهولندي رونالد كومان تشكيل فريقه.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: صامويل أومتيتي، جوردي ألبا، أوسكار مينجويزا، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو

الوسط: فرينكي دي يونج، أيلايكس موريبا، سيرجيو بوسكيتس

الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان